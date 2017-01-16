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Сборная России перед Кубком конфедераций может провести сбор в одной из европейских стран

Источник:  ТАССКомментарии

Пресс-атташе РФС и сборной России Игорь Владимиров сообщил, что российская национальная команда проведет тренировочный сбор в преддверии Кубка конфедераций, предположительно, в одной из европейских стран.

«Главный тренер сборной России Станислав Черчесов предоставил руководству РФС программу подготовки, причем не только к Кубку Конфедераций, но и к чемпионату мира 2018 года. В декабре он уже непосредственно просматривал несколько вариантов мест проживания и тренировок для сбора, который пройдет в мае-июне, предварительно, в одной из европейских стран. Думаю, что в ближайшее время с этим вопросом мы тоже окончательно определимся. Планируется, что в июне в преддверии Кубка конфедераций сборная России проведет две контрольные встречи», - цитирует Владимирова ТАСС.

Напомним, матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Российская команда сыграет в группе А со сборными Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). 

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