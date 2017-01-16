Василий Уткин – о трансфере Хенти: Наш паровоз вперед летит
Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин прокомментировал переход форварда московского «Локомотива» Эзекиля Хенти в «Банияс» (клуб из ОАЭ) на правах аренды.
«Ну что же, Хенти на выход. Наш паровоз вперед летит...», – написал Уткин на своей странице в Twitter.
Напомним, Хенти стал игроком столичного клуба в феврале 2016 года. За это время нападающий провел за железнодорожников 19 матчей во всех официальных турнирах, в которых забил лишь один гол и отдал одну результативную передачу.
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