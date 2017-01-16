Источник: Родченков опасается за свою жизнь

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ставший одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в деле о возможных антидопинговых нарушениях до и во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, боится расправы, говорится в материале британского издания Daily Mail.

Уехав в США в начале 2016 года, Родченков заявил о существовании в России государственной допинговой программы, частью которой был он сам. Так, по словам Родченкова, во время Олимпиады в Сочи с его помощью была осуществлена подмена более 100 допинг-проб российских спортсменов. После заявлений Родченкова ВАДА создало комиссию под руководством Ричарда Макларена, которая пришла к выводу, что более тысячи российских спортсменов были задействованы в допинговой программе за все время ее существования. Российские официальные лица факт существования такой программы отвергают.

По сведениям авторов статьи в Daily Mail, Родченков, в настоящее время живущий в США, но скрывающий точное расположение своего дома, опасается за свою жизнь. Также в статье сообщается, что в 2011 году Родченков пытался покончить жизнь самоубийством.

20 января на кинофестивале в Парк-Сити будет показан фильм «Икар» американского документалиста Брайана Фогеля, главным героем которого станет Родченков.