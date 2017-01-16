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Сергей Кривохарченко: Погба играл с «Ливерпулем» не на 100, а на 200 млн евро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в матче 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).

«Погба сегодня не на 100 млн евро играет, а на все 200», – написал Кривохарченко на своей странице в Twitter.

Напомним, английский клуб вернул полузащитника в свои ряды летом 2016 года за 105 млн евро.

Во вчерашнем матче с «Ливерпулем» Погба сыграл в рукой в собственной штрафной, после чего был назначен пенальти, который реализовал Джеймс Милнер.

Матч

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)

Голы

Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)

Предупреждения:

Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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