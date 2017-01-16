Сергей Кривохарченко: Погба играл с «Ливерпулем» не на 100, а на 200 млн евро

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в матче 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).

«Погба сегодня не на 100 млн евро играет, а на все 200», – написал Кривохарченко на своей странице в Twitter.

Напомним, английский клуб вернул полузащитника в свои ряды летом 2016 года за 105 млн евро.

Во вчерашнем матче с «Ливерпулем» Погба сыграл в рукой в собственной штрафной, после чего был назначен пенальти, который реализовал Джеймс Милнер.