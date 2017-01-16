Юрген Клопп: Александер-Арнолд сыграл отменно
Главный тренер «Ливерпуля»
Юрген Клопп оценил игру 18-летнего защитника Трента Александера-Арнолда в матче
21-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
«Это было отменное выступление. Здорово, что он у нас есть, и мы смогли показать его болельщикам «Ливерпуля». Позиция правого защитника в надежных руках, даже если не может играть Клайн.
Он сразу попал на Марсьяля, одного из самых быстрых игроков премьер-лиги. Ему потребовалось несколько минут, чтобы привыкнуть, после чего он все делал здорово.
Я бы мог поставить Милнера направо, а Альберто Морено налево, но я не хотел менять две позиции. Мы решили, что он готов к матчу», – приводит Goal.com слова Клоппа.
Добавим, что в матче с «Манчестер Юнайтед» Александер-Арнолд дебютировал в стартовом составе «Ливерпуля» в премьер-лиге.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)
Голы
Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)
Предупреждения:
Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция