Юрген Клопп: Александер-Арнолд сыграл отменно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру 18-летнего защитника Трента Александера-Арнолда в матче 21-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Это было отменное выступление. Здорово, что он у нас есть, и мы смогли показать его болельщикам «Ливерпуля». Позиция правого защитника в надежных руках, даже если не может играть Клайн.

Он сразу попал на Марсьяля, одного из самых быстрых игроков премьер-лиги. Ему потребовалось несколько минут, чтобы привыкнуть, после чего он все делал здорово.

Я бы мог поставить Милнера направо, а Альберто Морено налево, но я не хотел менять две позиции. Мы решили, что он готов к матчу», – приводит Goal.com слова Клоппа.

Добавим, что в матче с «Манчестер Юнайтед» Александер-Арнолд дебютировал в стартовом составе «Ливерпуля» в премьер-лиге.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча