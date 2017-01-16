Сергей Родионов: Рассчитываем, что Самедов сумеет доказать право на место в составе «Спартака» (фото)
Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал переход из «Локомотива» полузащитника Александра Самедова.
О подписании красно-белыми контракта с 32-летним хавбеком официально было объявлено сегодня.
- Александр вернулся в «Спартак» после долгого перерыва. Но, во-первых, Самедов - спартаковский воспитанник, выпускник нашей школы. А во-вторых, он является футболистом сборной России и демонстрирует хороший уровень игры на протяжении многих лет. Поэтому мы рассчитываем, что у Александра все сложится наилучшим образом: он сумеет доказать свое право на место в составе и принесет нашей команде пользу. Хотелось бы поздравить Самедова с подписанием контракта, пожелать ему успехов в «Спартаке» и достижения всех поставленных целей, - цитирует Родионова официальный сайт клуба.
Фото: ФК «Спартак»