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Владимир Стогниенко: Когда «Манчестер Сити» найдет тренера посильнее?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский комментатор Владимир Стониенко считает, что «Манчестер Сити» должен сменить главного тренера. Напомним, на данный момент английским клубом руководит испанский специалист Хосеп Гвардиола, который пришел в команду летом 2016 года.

«Стесняюсь спросить – а когда Гвардиола в последний раз в четыре мяча «влетал?», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter после матча «горожан» с «Эвертоном» в 21-м туре АПЛ (0:4).

Один из пользователей социальной сети прокомментировал эту запись так: «Другой вопрос, когда «Сити» вратаря купит?». На это Стогниенко ответил так: «Или тренера посильнее найдет».

На данный момент «горожане», набрав после 21-го тура 42 очка, занимают 5-е место в таблице чемпионата Англии.

Матч

Эвертон - Манчестер Сити - 4:0 (1:0)

Голы

Лукаку 33 (1:0). Миральяс 47 (2:0). Дэвис 79 (3:0). Лукман 90 (4:0).

Состав

Эвертон: Роблес, Бэйнс, Коулмэн, Уильямс, Мори, Дэвис, Холгейт, Бэрри (МакКарти, 74), Баркли (Лукман, 90), Миральяс (Шнайдерлин, 65), Лукаку

Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Стоунз, Сабалета (Ихеаначо, 62), Санья, Силва, Стерлинг, Туре, де Брюйне, Агуэро

Предупреждения:

Холгейт, 55; Лукаку, 90 - Силва, 75; Отаменди, 90

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

15 января 16:30, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

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