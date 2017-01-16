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Юрий Семин: Самедов сам захотел перейти в «Спартак»

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опроверг информацию о конфликте с полузащитником Александром Самедовым и высказался о его переходе в «Спартак».

«Самедов постоянно играл у меня. Даже если он в одном из матчей не выглядел лучшим образом, в следующем он выходил с первых минут. Если человек всегда в основном составе – то какие у него могут быть конфликты с тренером? Другое дело, что тренеру не всегда нравится то, как он играет. Но я все время доверял Самедову.

Самедов сам изъявил желание перейти в «Спартак». Наверное, клуб не должен зависеть от одного человека. Мы благодарны ему за все, что он сделал для нас», – сказал Семин в интервью «Российской газете».

В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник забил четыре гола и сделал две голевые передачи в 15 матчах премьер-лиги за «Локомотив».

В понедельник «Спартак» объявил о подписании контракта с Самедовым.

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