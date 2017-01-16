Реванш Эвингер – Куницкая состоится 25 марта в Канзас-Сити

Во время турнира Invicta FC 21 руководители организации объявили, что 25 марта состоится реванш между американкой Тоней Эвингер (18-5) и россиянкой Яной Куницкой (9-2).

Шоу пройдет в Канзас-Сити (США), а бой станет главным событием вечера.

Напомним, что первая схватка состоялась в ноябре. 35-летняя чемпионка из США неожиданно проиграла Куницкой болевым приемом (рычаг локтя). Однако, во время болевого приема Эвингер наступила ногой на лицо россиянке. Рефери заставил Эвингер убрать ногу. Когда она это сделала, Куницкая беспрепятственно провела болевой прием.

После этого американка подала апелляцию, которую одобрили. В итоге организация аннулировала поединок. Пояс остался у Эвингер.