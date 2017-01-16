Жак Вильнев: Сейчас у гонщиков вообще нет уважения друг к другу

Чемпион мира-1997 Жак Вильнев считает, что современным пилотам Формулы-1 не хватает взаимного уважения на трассе.

«Раньше, когда машины были опасными, а обгонять было сложно, гонщики гораздо больше уважали друг друга. В то время вы не видели, как гонщики петляют на прямой или тормозят, одновременно смещаясь внутрь… Он бы оставался на внешнем радиусе и тормозил как можно позже.

Тогда борьба была чистой и уважительной. Да, мы толкались друг с другом, но все совершают ошибки. Теперь же вы видите видеоигру, а гонщики думают, что являются частью этой игры. Уважения нет вообще. Что такое уважение? В их словаре нет этого слова. Все нормально, потому что сейчас никто не пострадает (в результате столкновения)», - цитирует Вильнева Autosport.