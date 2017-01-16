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M-1 Challenge 75. Колдуэлл сразится против Дивнича

Источник:  Mix FightКомментарии

3 марта в Москве на турнире M-1 Challenge 75 чемпион двух американских организаций, ветеран TUF Кеон Колдуэлл (США, 11-3) бросит вызов экс-чемпиону M-1 Challenge в легком весе Максиму Дивничу (12-2).

Кеон Колдуэлл по прозвищу «The Black Assassin» выступает в смешанных единоборствах уже более восьми лет. За это время он завоевал чемпионские титулы организаций Square Ring Promotion и Island Fights, участвовал в 13-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, которое покинул по личным причинам, а не из-за поражения как большинство участников.

Последнее время Кеон выступал на турнирах WSOF. Американского бойца отличают огромные для легкого веса габариты, большая физическая сила и чудовищной силы удар, результатом которого стали 9 побед нокаутом. С боя в Москве он собирается начать свой путь за третьим чемпионским поясом, на этот раз – M-1 Challenge.

Для Максима Дивнича это будет бой, в котором некуда отступать. Экс-чемпион организации в легком весе в сентябре потерпел поражение от Артема Дамковского и вторая неудача кряду может поставить его карьеру в тяжелое поражение.

На стороне российского спортсмена будут зрительные трибуны, ведь бой пройдет в Москве, под знаменами которой он выступает с недавних пор, а значит горячая поддержка будет обеспечена. Также в пользу Максима говорит и тот факт, что с американским бойцом он встречался – в прошлом году во втором раунде он выиграл у Роберта Тернквиста . Дивнича всегда отличали умение и желание выдавать яркие и зрелищные бои, которые обычно завершаются досрочно.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе
TBA - Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец), 15-0

(До 77 кг), Магомед Султанахмедов (Горец), 18-5 - Сергей Романов (Сечь PRO), 10-1

(До 70,3 кг), Кеон Колдуэлл (США), 11-3 - Максим Дивнич (Москва), 12-2

(До 84 кг), TBA - Валерий Мясников (Industrials Team), 10-1-2

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