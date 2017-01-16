Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Дуке-Марино0:6, 1:6Кузнецова
Футбол  Зенит5 : 2Чанчунь Ятай
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -Того
Теннис  Касаткина0:6, 6:7Пенг
Футбол  Локомотив- : -Вердер
Хоккей  Динамо Москва- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Семин: Переход в другой клуб перед ЧМ станет катастрофой для Миранчука

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник Алексей Миранчук не готов к переходу в другой клуб.

«В интересах самого же Миранчука остаться в «Локомотиве». Ему дают очень достойный контракт, на уровне самых высокооплачиваемых футболистов нашей команды. Нужно, чтобы все стороны приняли эти условия.

Почему он должен остаться? По простой причине – он еще не сформировался как игрок. Ему всего лишь 21 год. У нас он играет постоянно, а в другой команде у него такой возможности может и не быть.

Миранчук – воспитанник нашей детской школы, здесь к нему особое отношение. Я считаю, что переход в другой клуб перед чемпионатом мира в России станет катастрофой для Миранчука. Он психологически не созрел для постоянной борьбы за место в стартовом составе», – сказал Семин в интервью «Российской газете».

Напомним, контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до конца 2017 года. За четыре с половиной сезона в составе красно-зеленых 21-летний полузащитник провел 74 матча в премьер-лиге и забил шесть голов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игрок «Лиона» – о переходе Депая: Здорово осознавать, что клуб может вложить деньги в серьезные трансферыПолузащитник «Лиона» Джордан Ферри высказался о возможном приходе в команду игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Мемфиса Депая.Эбуэ Куасси: Никто не может спорить, что «Краснодар» – это топ-клубПолузащитник «Селтика» Эбуэ Куасси рассказал, чему ему запомнится «Краснодар».«Зенит» – «Чанчунь Ятай». Данни появился в составе петербуржцев впервые с апреля 2016 годаПолузащитник «Зенита» Данни в товарищеском матче с «Чанчунь Ятай» заменил в середине второго тайма защитника Сергея Зуйкова.Матич может воссоединиться с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен укрепить состав своей команды полузащитником «Челси» Неманьей Матичем.Виктор Папаев: С приходом Самедова Промес может уйти в середину и его влияние на игру станет еще большеБывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Папаев, комментируя возвращения в столичный клуб Александра Самедова, порассуждал на тему возможной схемы игры красно-белых в связи с приходом 32-летнего игрока.Шакира хочет, чтобы Пике стал игроком лондонского клубаЗащитник «Барселоны» Жерар Пике может вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает испанское издание Don Balon.Робби Кин может продолжить карьеру в чемпионшипеНападающий Робби Кин может продолжить карьеру в «Престоне», выступающем в чемпионшипе - втором по значимости английском дивизионе. Об этом сообщает Lancashire Evening Post.Юрий Семин: Самедов сам захотел перейти в «Спартак»Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опроверг информацию о конфликте с полузащитником Александром Самедовым и высказался о его переходе в «Спартак».Сергей Родионов: Рассчитываем, что Самедов сумеет доказать право на место в составе «Спартака» (фото)Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал переход из «Локомотива» полузащитника Александра Самедова.Василий Уткин – о трансфере Хенти: Наш паровоз вперед летитОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин - о переходе форварда московского «Локомотива» в Эзекиля Хенти в «Банияс».Антонио Конте: Предложения из Китая не являются угрозой для премьер-лигиГлавный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о переходах игроков премьер-лиги в китайские клубы.«Спартак» – короли, да?». Как игроки красно-белых вышли из отпуска«Спартак» – короли, да?». Как игроки красно-белых вышли из отпускаРепортаж из Лужников, где впервые после отпуска собрались игроки «Спартака».«Зенит» – «Чанунь Ятай». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию товарищеского матча между «Зенитом» и китайским клубом «Чанунь Ятай».Александр Бубнов: Самедов успеет влиться в «Спартак» до возобновления чемпионатаФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о переходе полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак».Тетрашвили бесплатно перешел из «Тосно» в «Анжи»Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сообщил о переходе защитника Гурама Тетрашвили в «Анжи».Юрий Газинский: На сборе в ОАЭ нам приходится нелегко, но надо терпетьПолузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, как проходит учебно-тренировочный сбор команды в ОАЭ.Тульский «Арсенал» объявил о назначении Вячеслава Чанова тренером вратарейВячеслав Чанов вошел в тренерский штаб тульского «Арсенала». Он был назначен тренером вратарей.Александр Мирзоян: Если Самедов будет за собой следить, то сможет продлить футбольную жизньБывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян поделился мнением о переходе в стан красно-белых полузащитника Александра Самедова.Гол Кержакова в ворота «Маккаби» признан болельщиками «Зенита» лучшим в первой части сезонаНа официальной странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте» завершилось голосование болельщиков по определению лучшего гола первой части сезона 2016/2017.Неизвестный Самедов. Что вы могли не знать про новичка «Спартака»Неизвестный Самедов. Что вы могли не знать про новичка «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» Сергей Подгорнов – о том, что вы могли не знать про новичка «Спартака».
Главные новости
Футбол
«Зенит» – «Чанунь Ятай». Онлайн
Футбол
Трансфер Самедова обошелся «Спартаку» в 3,5 миллиона евро
Футбол
Неймар, Месси и Погба - самые дорогие футболисты мира
Баскетбол
Защитник ЦСКА Теодосич признан лучшим баскетболистом Европы по версии La Gazzetta dello Sport
Футбол
Эбуэ Куасси: Никто не может спорить, что «Краснодар» – это топ-клуб
Футбол
Виктор Папаев: С приходом Самедова Промес может уйти в середину и его влияние на игру станет еще больше
Футбол
Шакира хочет, чтобы Пике стал игроком лондонского клуба
Футбол
Юрий Семин: Самедов сам захотел перейти в «Спартак»
Футбол
Владимир Стогниенко: Когда «Манчестер Сити» найдет тренера посильнее?
Футбол
Сергей Родионов: Рассчитываем, что Самедов сумеет доказать право на место в составе «Спартака» (фото)
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Алексей Миранчук
Алексей Миранчуквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы