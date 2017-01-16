Юрий Семин: Переход в другой клуб перед ЧМ станет катастрофой для Миранчука

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник Алексей Миранчук не готов к переходу в другой клуб.

«В интересах самого же Миранчука остаться в «Локомотиве». Ему дают очень достойный контракт, на уровне самых высокооплачиваемых футболистов нашей команды. Нужно, чтобы все стороны приняли эти условия.

Почему он должен остаться? По простой причине – он еще не сформировался как игрок. Ему всего лишь 21 год. У нас он играет постоянно, а в другой команде у него такой возможности может и не быть.

Миранчук – воспитанник нашей детской школы, здесь к нему особое отношение. Я считаю, что переход в другой клуб перед чемпионатом мира в России станет катастрофой для Миранчука. Он психологически не созрел для постоянной борьбы за место в стартовом составе», – сказал Семин в интервью «Российской газете».

Напомним, контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до конца 2017 года. За четыре с половиной сезона в составе красно-зеленых 21-летний полузащитник провел 74 матча в премьер-лиге и забил шесть голов.