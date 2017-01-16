Рой Нельсон хочет провести бой с Олейником

Американский боец смешанного стиля Рой Нельсон нацелился на поединок против россиянина Алексея Олейника. Об этом Нельсон сообщил в своем твиттере.

«В апреле я хотел бы проверить свои навыки джиу-джитсу. Что скажете? Провести бой против Олейника или нокаутировать Деррика Льюиса?», - написал Нельсон.

Напомним, что в понедельник рано утром по московскому времени Олейник удушающим приемом победил чешского спорт смена Виктора Пешту на турнире UFC.