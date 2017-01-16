Дитрих Матешиц: К середине 2017 года «Ред Буллу» нужно выйти на уровень «Мерседеса»
Владелец команды «Ред Булл» Дитрих
Матешиц сказал, что в следующем сезоне они намерены создать серьезную
конкуренцию «Мерседесу».
«Я ожидаю, что
в 2017-м мы станем еще ближе к «Мерседесу», а к середине сезона уже должны выйти
на их уровень и сражаться за победы. С точки зрения силы шасси мы уже сейчас
стали ориентиром для остальных», - цитирует Матешица Autosport.
В прошлом
сезоне «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов, уступив только «Мерседесу».
В активе у команды 468 очков.
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