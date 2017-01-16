M-1 Challenge в Оренбурге состоится 26 мая

Традиционный, уже четвертый по счету, ежегодный международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge, проходящий в Оренбурге, в этот раз состоится 26 мая.

M-1 Global регулярно радует зрителей в СК «Оренбуржье» знаковыми и зрелищными боями. Именно там состоялся первый в истории российских смешанных единоборств супербой между двумя действующими чемпионами разных весовых категорий, когда Штефан Пютц сразился с Марчином Тыбурой.

И в этот раз организаторы планируют устроить для оренбуржцев и всех поклонников смешанных единоборств очередное яркое шоу.