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Шакира хочет, чтобы Пике стал игроком лондонского клуба

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике может вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает испанское издание Don Balon.

По информации источника, жена футболиста, известная поп-певица Шакира, настаивает на переезде своего мужа в один из лондонских клубов. Отмечается, что причиной этому послужили непростые отношения Пике с болельщиками национальной команды. 

В нынешнем сезоне 29-летний игрок сине-гранатовых провел во всех турнирах 20 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt.de оценивает Пике в 40 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2019 года.

Добавим, что с 2004 по 2008 гг. игрок выступал за «Манчестер Юнайтед».

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