Алексей Олейник: Просматривал бои Пешты и понял, что он плохо защищает шею

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник поделился своим комментарием после победы (рычаг локтя) над чехом Виктором Пештой в рамках турнира UFC Fight Night 103.

«Я просматривал бои соперника и понял, что он плохо защищает шею. Она у него длинная. Он хороший борец, поэтому думал, что его никто не сможет задушить. Я начал прием, дал ему время на то, чтобы он подумал, что ничего не последует, чтобы он расслабился. Я продержал прием секунд 20 и завершил прием. Раньше это был мой любимый удушающий прием. Лет 10-12 назад я всех соперников душил этим приемом. Это длилось три-четыре года, и мои соперники начали изучать этот прием. С тех пор это удушение я не мог выполнить, потому что они его опасались и защищались. Но прошло время и никто давно уже от меня не видел этого, поэтому он сработал», - сказал Олейник.