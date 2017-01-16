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Виктор Папаев: С приходом Самедова Промес может уйти в середину и его влияние на игру станет еще больше

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Папаев, комментируя возвращения в столичный клуб Александра Самедова, порассуждал на тему возможной схемы игры красно-белых в связи с приходом 32-летнего игрока.

– Посмотрите в какой компактный футбол сегодня играют команды. Если Квинси Промес на двадцать метров сместится вперед или перейдет на другой фланг, то это уже другая игровая схема? 

Голландец, как известно, лидер команды, но он никогда не играл на фланге. Тренерский штаб пытается поставить его на ту позицию, где он будет более полезен. Учитывая его способности, если он уйдет в середину, то его влияние на игру станет еще больше. Поэтому, в корне схема «Спартака» не изменится, Промес лишь ближе станет к чужим воротам. На мой взгляд, Квинси еще больше будет забивать с этой позиции и обострять игру, – сказал Папаев.

Виктор Папаев: Самедов – не какой-нибудь Мельгарехо, он уверенный игрок

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