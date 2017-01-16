«Куньлунь» по буллитам уступил рижскому «Динамо»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и рижским «Динамо» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 4:3 Б.

В составе латвийского клуба отличились Оскарс Цибульскис, Георгс Головков и Гинтс Мея. У «Куньлуня» забивали Мартин Бакош, Туука Мянтюля и Чед Рау. В серии буллитов точнее оказались гости. Решающий бросок в активе Филиппа Толузакова.

«Динамо» набрало 47 очков и остается на последнем месте на Западе. У «Куньлуня» 71 очко и седьмое место на Востоке.

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