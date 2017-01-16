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«Куньлунь» по буллитам уступил рижскому «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и рижским «Динамо» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 4:3 Б.

В составе латвийского клуба отличились Оскарс Цибульскис, Георгс Головков и Гинтс Мея. У «Куньлуня» забивали Мартин Бакош, Туука Мянтюля и Чед Рау. В серии буллитов точнее оказались гости. Решающий бросок в активе Филиппа Толузакова.

«Динамо» набрало 47 очков и остается на последнем месте на Западе. У «Куньлуня» 71 очко и седьмое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Куньлунь Ред Стар - Динамо Р - 3:4 Б. (0:3, 0:0, 3:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Цибульскис (Толузаков), 1:58 (0:1). Головков (Липсбергс, Кулда), 8:35 (0:2). Мейя (Редлихc М., Зиле), 10:57 (0:3). Бакош (Саллинен), 41:15 (1:3). Мянтюля (Виделль, Ярвинен), 47:33 (2:3). Ро (Бакош), 59:51 (3:3).

Победный буллит:

Толузаков - 3:4.

Место и дата

16 января 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

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