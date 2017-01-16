Серхио Рамос: Автогол – лишь один момент, а так, это была одна из моих лучших игр за «Реал» в Севилье

Защитник «Реала» Серхио Рамос высказался о своем автоголе в матче 18-го тура примеры с «Севильей» (1:2) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

«Не нужно кого-то выделять или извиняться за что-то. Когда мы побеждаем, мы делаем это вместе, то же самое – в случае поражений. Мы просто не смогли завершить игру в свою пользу.

Играть на этом стадионе – всегда трудно. Но я горжусь этим матчем. На последних минутах мы не смогли совладать с собой, и «Севилья» воспользовалась этим. Мы по-прежнему лидируем в чемпионате, поэтому будем двигаться дальше.

Когда я выходил на поле, старался избежать негативной реакции болельщиков. Автогол – это всего лишь один момент, а так, это была одна из моих лучших игр за «Реал» в Севилье», – приводит Marca слова Серхио Рамоса.

Напомним, Серхио Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в 2005 году.

Это поражение стало первым для столичного клуба в нынешнем сезоне. «Реал» вел в счете до 85-й минуте, после чего «Севилья» отыгралась благодаря автоголу Рамоса, а на последней минуте форвард Стеван Йоветич принес хозяевам победу.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча