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Серхио Рамос: Автогол – лишь один момент, а так, это была одна из моих лучших игр за «Реал» в Севилье

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник «Реала» Серхио Рамос высказался о своем автоголе в матче 18-го тура примеры с «Севильей» (1:2) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

«Не нужно кого-то выделять или извиняться за что-то. Когда мы побеждаем, мы делаем это вместе, то же самое – в случае поражений. Мы просто не смогли завершить игру в свою пользу.

Играть на этом стадионе – всегда трудно. Но я горжусь этим матчем. На последних минутах мы не смогли совладать с собой, и «Севилья» воспользовалась этим. Мы по-прежнему лидируем в чемпионате, поэтому будем двигаться дальше.

Когда я выходил на поле, старался избежать негативной реакции болельщиков. Автогол – это всего лишь один момент, а так, это была одна из моих лучших игр за «Реал» в Севилье», – приводит Marca слова Серхио Рамоса.

Напомним, Серхио Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в 2005 году.

Это поражение стало первым для столичного клуба в нынешнем сезоне. «Реал» вел в счете до 85-й минуте, после чего «Севилья» отыгралась благодаря автоголу Рамоса, а на последней минуте форвард Стеван Йоветич принес хозяевам победу.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча 

Матч

Севилья - Реал - 2:1 (0:0)

Голы

Роналду 66 (0:1 - пен.). Рамос 85 (1:1 - автогол). Йоветич 90 (2:1).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Пареха, Мариано, Васкес (Йоветич, 68), Н'Зонзи, Иборра (Сарабиа, 77), Насри, Витоло, Бен Йеддер (Вьетто, 90)

Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос (Ковачич, 75), Каземиро, Модрич, Бензема, Роналду

Предупреждения:

Иборра, 31; Н'Зонзи, 42; Насри, 82 - Марсело, 84

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

15 января 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

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