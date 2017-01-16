Серхио Рамос: Автогол – лишь один момент, а так, это была одна из моих лучших игр за «Реал» в Севилье
Защитник «Реала»
Серхио Рамос высказался о своем автоголе в матче 18-го тура примеры с
«Севильей» (1:2) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
«Не нужно кого-то выделять или извиняться за что-то. Когда мы побеждаем, мы делаем это вместе, то же самое – в случае поражений. Мы просто не смогли завершить игру в свою пользу.
Играть на этом стадионе – всегда трудно. Но я горжусь этим матчем. На последних минутах мы не смогли совладать с собой, и «Севилья» воспользовалась этим. Мы по-прежнему лидируем в чемпионате, поэтому будем двигаться дальше.
Когда я выходил на поле, старался избежать негативной реакции болельщиков. Автогол – это всего лишь один момент, а так, это была одна из моих лучших игр за «Реал» в Севилье», – приводит Marca слова Серхио Рамоса.
Напомним, Серхио Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в 2005 году.
Это поражение стало первым для столичного клуба в нынешнем сезоне. «Реал» вел в счете до 85-й минуте, после чего «Севилья» отыгралась благодаря автоголу Рамоса, а на последней минуте форвард Стеван Йоветич принес хозяевам победу.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Роналду 66 (0:1 - пен.). Рамос 85 (1:1 - автогол). Йоветич 90 (2:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Пареха, Мариано, Васкес (Йоветич, 68), Н'Зонзи, Иборра (Сарабиа, 77), Насри, Витоло, Бен Йеддер (Вьетто, 90)
Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос (Ковачич, 75), Каземиро, Модрич, Бензема, Роналду
Предупреждения:
Иборра, 31; Н'Зонзи, 42; Насри, 82 - Марсело, 84
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
15 января 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция