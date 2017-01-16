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Хуан Мата: Еще немного – и мы бы дожали «Ливерпуль»

Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в центральной встрече 21-го тура чемпионата Англии.

Матч прошел в воскресенье на стадионе «Олд Траффорд».

«Ливерпуль» забил первым, с пенальти, а мы упустили шансы сравнять счет до перерыва. В последние минуты игры мы сильно давили, чтобы добиться победы - это то, что «Юнайтед» делал на протяжении многих лет. Златан (Ибрагимович) смог сравнять счет, и мы чувствовали, что если бы игра продолжалась немного больше, мы бы победили. Еще немного - и мы бы дожали «Ливерпуль». Возможно, мы увидели не лучший футбол, но это была захватывающая встреча, изобиловавшая борьбой», - написал испанский хавбек на своем сайте.

Матч

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)

Голы

Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)

Предупреждения:

Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция



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