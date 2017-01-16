Капитан «Вест Хэма»: Если Пайе не хочет играть за «Вест Хэм», ему лучше уйти

Капитан «Вест Хэма» Марк Нобл считает, что полузащитнику Димитри Пайе следует покинуть клуб, если он не хочет играть за «молотобойцев».

«Я всегда говорил, что он один из лучших игроков, с которыми я когда-либо играл. Я не разговаривал с ним уже две или три недели, поэтому скажу так, что у меня были с ним отличные отношения.

Я не буду высказываться о причинах, почему он хочет уйти. Но я точно знаю: если кто-то не хочет играть за команду, ему лучше уйти из клуба.

Думаю, тренер правильно поступил, хотя это непросто. Нужно выигрывать, а если твой лучший игрок отказывается играть, нужно что-то с этим делать.

Я провел здесь всю свою жизнь, и мне трудно осознать, что кто-то не хочет играть за клуб. «Вест Хэм» – великий клуб, его везде обожают болельщики. Но игра и фанаты меняются быстро», – сказал Нобл.

Напомним, по данным The Telegraph, Пайе отказался играть за «Вест Хэм» после того, как узнал, что его не отпустили в «Марсель» за компенсацию в размере 20 миллионов фунтов. Клубы продолжают переговоры о трансфере француза.