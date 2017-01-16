Хабиб Нурмагомедов: Третья тренировка за день, уже чувствую, что завтра будет тяжело встать (фото)

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Тони Фергюсон – Хабибу Нурмагомедову: Собираюсь победить тебя в каждом из пяти раундов Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Хабиб Нурмагомедов: 4 марта сделаю все, чтобы моя мечта стала реальностью Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 209, который состоится 4 марта.

UFC официально подтвердил, что бой Нурмагомедов – Фергюсон состоится 4 марта Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально подтвердил, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против американца Тони Фергюсон 4 марта на шоу UFC 209 в Лас-Вегасе.

Тони Фергюсон: Хабиб, решим все раз и навсегда в октагоне на UFC 209 Американский боец UFC Тони Фергюсон вызвал на поединок представителя России Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 209.

Нурмагомедов номинирован на награду лучшему международному бойцу года Как сообщает Мmafighting.com, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вошел в число претендентов на награду World MMA Awards в номинации «Лучший международный боец года».

Хабиб Нурмагомедов: Начал нагрузочные тренировки, соперника узнаете самое ближайшее время (фото) Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сообщил о своих планах на ближайшее время. Напомним, ранее сообщалось, что на турнире UFC 209 соперником уроженца Махачкалы станет представитель США Тони Фергюсон.

Менеджер Хабиба: Тони, у тебя есть шесть дней, чтобы заключить сделку с UFC Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз обратился к американцу Тони Фергюсону, отметив, что у последнего есть чуть меньше недели, чтобы принять окончательное решение. Ранее сообщалось, что Фергюсон хочет получить большой гонорар за бой с россиянином, однако, это не устраивает руководство UFC.

Хабиб Нурмагомедов: Фергюсону нужно замолкнуть и принять бой против меня Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался в адрес представителя США Тони Фергюсона, который на данный момент еще не подписал контракт на поединок с россиянином.

Хабиб Нурмагомедов: С Макгрегором в Москве мы распродали бы 80-тысячный стадион Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих планах на будущее, а также оценил уровень мастерства чемпиона организации в легком весе Конора Макгрегора.

Нурмагомедов предложил Фергюсону 200 тысяч долларов за бой с ним Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов обратился в твиттере к американцу Тони Фергюсону и предложил ему 200 тысяч долларов за бой с ним.

Хабиб Нурмагомедов: Всему миру понятно, что от меня прячут Макгрегора. Но дайте мне Фергюсона Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов вступил в заочную полемику с президентом организации Даной Уайтом.

Президент UFC: Фергюсон сказал, что не выйдет на бой с Хабибом, пока ему не будут платить столько же Президент UFC Дэйна Уайт заверил, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может не состояться. По словам главы организации, причиной тому могут стать требования со стороны Фергюсона.

Президент UFC: Отец Хабиба не захотел боя с Жозе Алдо Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил информацию, согласно которой российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка с бразильцем Жозе Алдо.

Хабиб Нурмагомедов: Не люблю много болтать, хочу разбить лицо Фергюсона Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что в марте 2017 года планирует провести поединок против американца Тони Фергюсона.

Менеджер Хабиба опроверг информацию о поединке с Фергюсоном на турнире UFC 209 Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал информацию об утверждении поединка против американца Тони Фергюсона на турнире UFC 209, который состоится в эту пятницу, 30 декабря.

Дана Уайт: Мы работаем над проведением турнира UFC в России Глава UFC Дэна Уайт подтвердил, что организация всерьез рассматривает возможность проведения турнира в России.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон на турнире UFC 209 будет анонсирован в ближайшее время Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок на турнире UFC 209, который состоится 3 марта 2017 года в Лас-Вегасе.

Победитель Макгрегора отказался от поединка с Нурмагомедовым Как сообщает MMA Fighting, руководство UFC планировало провести поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Нэйтом Диасом за титул временного чемпиона в легком весе.

Соперником Нурмагомедова может стать Нейт Диас Каждый день появляются слухи относительно следующего поединка с участием топового российского легковеса Хабиба Нурмагомедова.