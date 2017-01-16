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Хабиб Нурмагомедов: Третья тренировка за день, уже чувствую, что завтра будет тяжело встать (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов продолжает вести подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоным.

На данный момент спортсмен из РФ тренируется в США, а на своей странице в Instagram он выложил следующий пост: 

«Третья тренировка за день, уже чувствую, что завтра будет тяжело встать», – написал Нурмагомедов под следующим фото: 

Напомним, россиянин проведет бой с Фергюсоным 4 марта в рамках турнира UFC 209.

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