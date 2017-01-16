Семен Елистратов: Ан поздравил меня с победой

Абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов рассказал, как шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан поздравил его с победой на чемпионате Европы в Турине.

«Витя подъехал меня поздравить и сказал, чтобы я свои слезы никому не показывал... А я просто не сдержался, я же человек, а не робот.

Мои победы – это победы всех людей, которые вложили в меня хоть капельку своего труда, потому что один со многими вещами я бы просто не справился», – приводит «Р-Спорт» слова Елистратова.

Напомним, 26-летний Елистратов защитил свой титул, завоеванный в прошлом сезоне на чемпионате Европы в Сочи.

Добавим, что Ан занял итоговое восьмое место.