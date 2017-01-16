«Зенит» – «Чанчунь Ятай». Данни появился в составе петербуржцев впервые с апреля 2016 года

Виктор Папаев: С приходом Самедова Промес может уйти в середину и его влияние на игру станет еще больше

Бывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Папаев, комментируя возвращения в столичный клуб Александра Самедова, порассуждал на тему возможной схемы игры красно-белых в связи с приходом 32-летнего игрока.