«Зенит» – «Чанчунь Ятай». Данни появился в составе петербуржцев впервые с апреля 2016 года
Полузащитник «Зенита» Данни в товарищеском матче с «Чанчунь Ятай» заменил в середине второго тайма защитника Сергея Зуйкова.
Португалец провел последний матч за сине-бело-голубых 16 апреля, получив травму в матче чемпионата России-2015/16 против «Спартака» (5:2) он получил травму. Через два дня после игры стало известно, что у полузащитника выявлен разрыв передней крестообразной связки на правом колене. Аналогичные травмы Данни получал в 2009-м и 2012 годах.
Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Зенит - Чанчунь Ятай - 5:2 (0:2)2-й тайм
Голы
Исмаилов 15 (0:1). Чанченг 29 (0:2). Маурисио 51 (1:2). Маурисио 63 (2:2). Жирков 71 (3:2). Дзюба 77 (4:2). Дзюба 80 (5:2).
Состав
Зенит: Лунев (Бабурин, 46), Ломбертс (Кришито, 46), Нету (Йованович, 46), Анюков (Зуйков, 46, Данни, 69), Хави Гарсия (Могилевец, 46), Чернов (Жирков, 46), Шатов (Цаллагов, 46), Жулиано (Маурисио, 46), Эрнани (Юсупов, 46), Кокорин (Джорджевич, 46), Кержаков А. (Дзюба, 46)
Место и дата
16 января 16:00, Джебаль-Али, Текстовая трансляция