Тони Фергюсон – Хабибу Нурмагомедову: Собираюсь победить тебя в каждом из пяти раундов

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, спортсмены встретятся 4 марта в рамках турнира UFC 209.

«Собираюсь победить тебя в каждом из пяти раундов. Я иду за тобой, Хабиб», – написал Фергюсон на своей странице в Instagram.

32-летний американец за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Тони и Хабиб должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.