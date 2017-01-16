Дубли Дзюбы и Маурисио принесли «Зениту» победу над «Чанчунь Ятай» во втором матче на сборе в ОАЭ

Во втором контрольном матче первого зимнего сбора, который проходит в ОАЭ, «Зенит» обыграл «Чанчунь Ятай» со счетом 5:2.

За китайский клуб отличились Анзур Исмаилов и Ченг Чанченг, у петербуржцев дубли оформили Жозе Маурисио и Артем Дзюба, еще один гол на счету Юрия Жиркова.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

С первых минут состав петербуржцев выглядел следующим образом: Лунев, Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов, Хави Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, А. Кержаков, Кокорин.

В перерыве встречи Мирча Луческу полностью обновил состав: Бабурин, Зуйков, Йованович, Кришито, Жирков, Маурисио, Цаллагов, Юсупов, Могилевец, Джорджевич, Дзюба. В середине второго тайма Зуйкова заменил Мигель Данни, который не появлялся на поле с апреля 2016 года из-за разрыва крестообразных связок.

Напомним, тренировочный сбор «Зенита» в ОАЭ проходит С 11 по 22 января. 14 числа сине-бело-голубые сыграли вничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта (0:0). Следующие матчи подопечные Мирчи Луческу проведут с оманским «Сохаром» (17 января), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (19 и 20).