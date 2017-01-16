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Дубли Дзюбы и Маурисио принесли «Зениту» победу над «Чанчунь Ятай» во втором матче на сборе в ОАЭ

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Во втором контрольном матче первого зимнего сбора, который проходит в ОАЭ, «Зенит» обыграл «Чанчунь Ятай» со счетом 5:2. 

За китайский клуб отличились Анзур Исмаилов и Ченг Чанченг, у петербуржцев дубли оформили Жозе Маурисио и Артем Дзюба, еще один гол на счету Юрия Жиркова. 

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

С первых минут состав петербуржцев выглядел следующим образом: Лунев, Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов, Хави Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, А. Кержаков, Кокорин.

В перерыве встречи Мирча Луческу полностью обновил состав: Бабурин, Зуйков, Йованович, Кришито, Жирков, Маурисио, Цаллагов, Юсупов, Могилевец, Джорджевич, Дзюба. В середине второго тайма Зуйкова заменил Мигель Данни, который не появлялся на поле с апреля 2016 года из-за разрыва крестообразных связок.  

Напомним, тренировочный сбор «Зенита» в ОАЭ проходит С 11 по 22 января. 14 числа сине-бело-голубые сыграли вничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта (0:0). Следующие матчи подопечные Мирчи Луческу проведут с оманским «Сохаром» (17 января), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (19 и 20). 

Матч

Зенит - Чанчунь Ятай - 5:2 (0:2)

Голы

Исмаилов 15 (0:1). Чанченг 29 (0:2). Маурисио 51 (1:2). Маурисио 63 (2:2). Жирков 71 (3:2). Дзюба 77 (4:2). Дзюба 80 (5:2).

Состав

Зенит: Лунев (Бабурин, 46), Ломбертс (Кришито, 46), Нету (Йованович, 46), Анюков (Зуйков, 46, Данни, 69), Хави Гарсия (Могилевец, 46), Чернов (Жирков, 46), Шатов (Цаллагов, 46), Жулиано (Маурисио, 46), Эрнани (Юсупов, 46), Кокорин (Джорджевич, 46), Кержаков А. (Дзюба, 46)

Место и дата

16 января 16:00, Джебаль-Али, Текстовая трансляция

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