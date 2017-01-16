Эбуэ Куасси: Никто не может спорить, что «Краснодар» – это топ-клуб

Полузащитник «Селтика» Эбуэ Куасси рассказал, чему ему запомнится «Краснодар».

«Краснодар» подарил мне незабываемый опыт, дал возможность стать профессионалом и наверняка останется одним из моих любимых клубов. Мне очень нравилось играть за «Краснодар», там был отличный коллектив, атмосфера располагала к развитию молодежи.

Безусловно, «Краснодар» – один из топ-клубов России, поскольку мы выступали в Лиге Европы. К тому же у «Краснодара» есть история, хотя это достаточно молодой клуб. Результаты очень даже неплохие, нередко клуб завершает сезон в первой пятерке. Так что никто не может поспорить с тем, что это топ-клуб», – приводит «Р-Спорт» слова Куасси.

Напомним, 19-летний ивуариец подписал четырехлетний контракт с «Селтиком». Куасси дебютировал в «Краснодаре» 21 мая 2016 года в матче 30-го тура премьер-лиги прошлого сезона с «Амкаром» (1:0).

В нынешнем сезоне он выходил на поле в девяти матчах премьер-лиги. Также на его счету один гол и две голевые передачи в девяти играх Лиги Европы.