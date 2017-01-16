Защитник ЦСКА Теодосич признан лучшим баскетболистом Европы по версии La Gazzetta dello Sport

Защитник московского ЦСКА Милош Теодосич признан лучшим игроком Европы в 2016 году. Эту награду ежегодно вручает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Лучшего игрока года определяют в результате опроса тренеров, игроков, генеральных менеджеров и журналистов. Премия была учреждена 38 лет назад. В прошлом году 29-летний Милош Теодосич выиграл Евролигу с ЦСКА и завоевал серебряную медаль Олимпиады вместе со сборной Сербии.

Второе место занял партнер Теодосича по ЦСКА Нандо Де Коло. Третье место занял испанец Пау Газоль («Сан-Антонио»). Отметим, что впервые с 2000 года приз достался игроку, не выступающему в НБА.