Защитник ЦСКА Теодосич признан лучшим баскетболистом Европы по версии La Gazzetta dello Sport
Защитник московского ЦСКА Милош Теодосич признан лучшим игроком
Европы в 2016 году. Эту награду ежегодно вручает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Лучшего игрока года определяют в результате опроса тренеров,
игроков, генеральных менеджеров и журналистов. Премия была учреждена 38 лет
назад. В прошлом году 29-летний Милош Теодосич выиграл Евролигу с ЦСКА и
завоевал серебряную медаль Олимпиады вместе со сборной Сербии.
Второе место занял партнер Теодосича по ЦСКА Нандо Де Коло.
Третье место занял испанец Пау Газоль («Сан-Антонио»). Отметим, что впервые с
2000 года приз достался игроку, не выступающему в НБА.
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