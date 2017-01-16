Игрок «Лиона» – о переходе Депая: Здорово осознавать, что клуб может вложить деньги в серьезные трансферы

Полузащитник «Лиона» Джордан Ферри высказался о возможном приходе в команду игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Мемфиса Депая.

«Лион» – клуб с амбициями. Здорово осознавать тот факт, что команда может вложить деньги в серьезные трансферы, чтобы подписать игроков мирового класса. Если Депай перейдет в наш клуб, то мы примем его должным образом. Команда может пригласить новичка, который поможет нам достичь поставленных целей и это просто прекрасно», – сказал футболист французского клуба.

Ранее сообщалось, что «Юнайтед» отказался продавать Депая в «Лион», хотя, сам игрок был заинтересован в этом трансфере.

В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.

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