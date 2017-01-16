Неймар, Месси и Погба - самые дорогие футболисты мира

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар является самым дорогостоящим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Данные исследования CIES опубликовал портал football-observatory. Стоимость игроков эксперты центра определяли по многим параметрам, включая игровые показатели, возраст, размеры действующих контрактов.

Неймар оценивается в 246,8 миллиона евро. Вторым в списке идет партнер по клубу аргентинец Лионель Месси (170,5 млн). Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба - третий (155,3 млн).

Отметим, что нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, по итогам 2016 года признанный лучшим футболистом мира по версии ФИФА и ставший обладателем «Золотого мяча» France Football, занял в рейтинге лишь седьмое место (126,5 млн).

Его опередили форвард «Атлетико» Антуан Гризманн (150,4 млн), нападающий «Барселоны» Луис Суарес (145,2 млн) и игрок «Тоттенхэма» Харри Кейн (139,2 млн).

В первую десятку также вошли Пауло Дибала из «Ювентуса» (113,8 млн), Деле Алли из «Тоттенхэма» (110,5 млн) и Эден Азар из «Челси» (101,5 млн).

Игроки из российских команд в в Топ-100 рейтинга не вошли.