Генрих Мхитарян: Мы не оправдываемся, а делаем все возможное, чтобы попасть в четверку лучших команд АПЛ
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян высказался после матча с «Ливерпулем», который состоялся в 21-м туре чемпионата Англии и завершился со счетом 1:1.
«Мы должны побеждать. Наша задача на сегодняшний день – выиграть следующую игру. Мы не оправдываемся, а делаем все возможное, чтобы попасть в четверку лучших команд АПЛ. Не думайте о статистике, потому что в один прекрасный день все это будет стерто.
Не только Феллайни, но и Мата с Руни придали свежести в командных действиях. Счастливы, что у нас в команде есть игроки такого уровня», – сказал Мхитарян, слова которого приводит Goal.
Матч
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)
Голы
Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)
Предупреждения:
Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция