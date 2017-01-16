Генрих Мхитарян: Мы не оправдываемся, а делаем все возможное, чтобы попасть в четверку лучших команд АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян высказался после матча с «Ливерпулем», который состоялся в 21-м туре чемпионата Англии и завершился со счетом 1:1.

«Мы должны побеждать. Наша задача на сегодняшний день – выиграть следующую игру. Мы не оправдываемся, а делаем все возможное, чтобы попасть в четверку лучших команд АПЛ. Не думайте о статистике, потому что в один прекрасный день все это будет стерто.

Не только Феллайни, но и Мата с Руни придали свежести в командных действиях. Счастливы, что у нас в команде есть игроки такого уровня», – сказал Мхитарян, слова которого приводит Goal.