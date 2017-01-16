ВИДЕО ДНЯ: 14-летний Самедов забивает за «Спартак»
Сегодня Александр Самедов официально стал игроком «Спартака».
Таким образом, хавбек вернулся в свою родную команду.
В интернете есть видео, на котором Самедов в 14-летнем возрасте забил гол за детскую команду «Спартака». Предлагаем вам посмотреть его.
Контракт полузащитника вступает в силу с 18 января 2017 года. Подробности соглашения с футболистом не разглашаются.
32-летний Самедов является воспитанником «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. В составе «Спартака» Самедов завоевал Кубок России-2002/2003. С 2005 по 2016 годы полузащитник выступал за «Локомотив», «Москву» и «Динамо». В нынешнем сезоне в 17 матчах 32-летний Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи.
За
сборную России Самедов провел 35 матчей и отличился пять раз.
Самедов – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛ