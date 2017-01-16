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«Барыс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Барыс» дома взял верх над «Салаватом Юлаевым» (4:3 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время завершилось со счетом 3:3. У хозяев льда отличились Найджел Доус (дважды) и Кирилл Панюков, у гостей - Томаш Мертл, Максим Майоров и Александр Нестеров.

В овертайме победу «Барысу» принес Кевин Даллмэн.

Казахстанский клуб занимает шестое место в Восточной конференции, уфимцы идут в ней пятыми.

18 января «Барыс» сыграет на выезде с новокузнецким «Металлургом», а «Салават» в тот же день встретится в гостях с «Ак Барсом».

Матч

Барыс - Салават Юлаев - 4:3 О.Т. (0:1, 3:2, 0:0, 1:0)

Голы:

Мертль (Лепистё, Логинов), 10:26 (0:1). Доус (Боченски, Даллмэн), 23:43 (1:1). Панюков (Липин), 24:48 (2:1). Доус (Боченски, Бойд), 26:31 (3:1). Майоров (Куляш), 34:13 (3:2). Нестеров (Коротков), 35:39 (3:3). Даллмэн (Боченски, Доус), 64:04 (4:3).

Место и дата

16 января 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

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