«Барыс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев»

«Барыс» дома взял верх над «Салаватом Юлаевым» (4:3 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время завершилось со счетом 3:3. У хозяев льда отличились Найджел Доус (дважды) и Кирилл Панюков, у гостей - Томаш Мертл, Максим Майоров и Александр Нестеров.

В овертайме победу «Барысу» принес Кевин Даллмэн.

Казахстанский клуб занимает шестое место в Восточной конференции, уфимцы идут в ней пятыми.

18 января «Барыс» сыграет на выезде с новокузнецким «Металлургом», а «Салават» в тот же день встретится в гостях с «Ак Барсом».