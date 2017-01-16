«Барыс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев»
«Барыс» дома взял верх над «Салаватом Юлаевым» (4:3 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время завершилось со счетом 3:3. У хозяев льда отличились Найджел Доус (дважды) и Кирилл Панюков, у гостей - Томаш Мертл, Максим Майоров и Александр Нестеров.
В овертайме победу «Барысу» принес Кевин Даллмэн.
Казахстанский клуб занимает шестое место в Восточной конференции, уфимцы идут в ней пятыми.
18 января «Барыс» сыграет на выезде с новокузнецким «Металлургом», а «Салават» в тот же день встретится в гостях с «Ак Барсом».
Матч
Барыс - Салават Юлаев - 4:3 О.Т. (0:1, 3:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Мертль (Лепистё, Логинов), 10:26 (0:1). Доус (Боченски, Даллмэн), 23:43 (1:1). Панюков (Липин), 24:48 (2:1). Доус (Боченски, Бойд), 26:31 (3:1). Майоров (Куляш), 34:13 (3:2). Нестеров (Коротков), 35:39 (3:3). Даллмэн (Боченски, Доус), 64:04 (4:3).
Место и дата
16 января 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция