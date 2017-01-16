За съемки в рекламе Исинбаева получила 150 тысяч долларов

Стала известна сумма, за которую Елена Исинбаева снялась в рекламе, которую каждый день можно видеть на российском ТВ.

По данным журнала «Телепрограмма» двукратной олимпийской чемпионке сейчас предлагают гонорары намного меньше, чем раньше. Но это общая тенденция во время кризиса. К примеру, до кризиса Елена Исинбаева рекламировала дезодорант за $500 тыс. в год, а теперь ее рекламный гонорар в среднем составляет $150 тысяч (8,8 млн. руб.). Этой зимой именитая спортсменка представляет средство от простуды.