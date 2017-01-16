«Заубер» объявил о подписании контракта с Верляйном
Пилот «Формулы-1»
Паскась Верляйн в сезоне 2017 года будет выступать в «Заубере», сообщает
официальный сайт швейцарской команды.
В
минувшем году 22-летний немец дебютировал в «королевских гонках» в составе «Манора»
и завоевал всего одно очко на Гран-при Австрии.
Паскаль
станет напарником Маркуса Эрикссона, заменив в команде бразильца Фелипе Насра.
«Я
очень рад стать частью команды «Заубер» в предстоящем сезоне «Формулы-1». Это
новый вызов в новой команде. Я очень взволнован и с нетерпеньем жду начала
этого приключенья.
Наша
цель на сезон состоит в том, что закрепиться в середине пелотона и регулярно
набирать очки. Я сделаю для этого все возможное. Я хочу сказать большое спасибо
«Заубереу» за доверие и подаренный мне шанс. И конечно же, огромное спасибо «Мерседесу», - сказал Верляйн.