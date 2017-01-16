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Эбуэ Куасси: Родержс воспитал Коутиньо, Стерлинга и Суареса. Я попал в правильные руки

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник «Селтика» Эбуэ Куасси рассказал, почему он решил перейти в шотландский клуб.  Он отметил, что на его решение повлияло то, что главным тренером команды является Брендан Роджерс.

«Когда мне поступило предложение от «Селтика», который к тому же тренирует Брендан Роджерс, я не сомневался ни секунды, потому что знал, что это будет великолепно - играть под его руководством. Он воспитал таких игроков как Филиппе Коутиньо, Рахим Стерлинг, Луис Суарес.

Я чувствую, что попал в нужные руки, чтобы прогрессировать. Придя в «Селтик», я хочу усовершенствовать свою игру и стать одним из лучших, как я уже говорил, на поле я лев. Но я знаю, что только тяжелым трудом можно добиться своих целей», - цитирует Куасси «Р-Спорт».

Напомним, 19-летний ивуариец подписал четырехлетний контракт с «Селтиком». Ранее он выступал за «Краснодар». Куасси дебютировал в «Краснодаре» 21 мая 2016 года в матче 30-го тура премьер-лиги прошлого сезона с «Амкаром» (1:0).

В нынешнем сезоне он выходил на поле в девяти матчах премьер-лиги. Также на его счету один гол и две голевые передачи в девяти играх Лиги Европы.

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