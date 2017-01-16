Эбуэ Куасси: Родержс воспитал Коутиньо, Стерлинга и Суареса. Я попал в правильные руки
Полузащитник
«Селтика» Эбуэ Куасси рассказал, почему он решил перейти в шотландский клуб. Он отметил, что на его решение повлияло то,
что главным тренером команды является Брендан Роджерс.
«Когда мне поступило предложение
от «Селтика», который к тому же тренирует Брендан Роджерс, я не сомневался ни
секунды, потому что знал, что это будет великолепно - играть под его
руководством. Он воспитал таких игроков как Филиппе Коутиньо, Рахим Стерлинг,
Луис Суарес.
Я чувствую, что попал в
нужные руки, чтобы прогрессировать. Придя в «Селтик», я хочу усовершенствовать
свою игру и стать одним из лучших, как я уже говорил, на поле я лев. Но я знаю,
что только тяжелым трудом можно добиться своих целей», - цитирует Куасси
«Р-Спорт».
Напомним,
19-летний ивуариец подписал четырехлетний контракт с «Селтиком». Ранее он
выступал за «Краснодар». Куасси дебютировал в «Краснодаре» 21 мая 2016 года в
матче 30-го тура премьер-лиги прошлого сезона с «Амкаром» (1:0).
В нынешнем сезоне он выходил на поле в девяти матчах премьер-лиги. Также на его счету один гол и две голевые передачи в девяти играх Лиги Европы.
Самедов – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛ