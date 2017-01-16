Официально: Новым партнером Хэмилтона в «Мерседесе» стал Боттас

Команда «Мерседес» официально объявила о подписании контракта с гонщиком «Уильямса» Валттери Боттасом.

27-летний финн пришел в немецкую команду на смену Нико Росбергу, который в минувшем сезоне впервые стал чемпионом «Королевских гонок» и объявил о завершении карьеры.

В «Уильямсе» Боттаса заменит, завершивший карьеру Фелипе Масса, согласившийся на один сезон стать наставником дебютанта команды Лэнса Стролла.

Финский гонщик за свою карьеру выступал только за «Уильямс», дебютировав в «Больших призах» в 2013 году. С тех пор Валттери девять раз поднимался на подиум. Минувший сезон он завершил на восьмой строчке личного зачета.