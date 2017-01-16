Официально: Новым партнером Хэмилтона в «Мерседесе» стал Боттас
Команда «Мерседес»
официально объявила о подписании контракта с гонщиком «Уильямса» Валттери
Боттасом.
27-летний
финн пришел в немецкую команду на смену Нико Росбергу, который в минувшем
сезоне впервые стал чемпионом «Королевских гонок» и объявил о завершении
карьеры.
В «Уильямсе»
Боттаса заменит, завершивший карьеру Фелипе Масса, согласившийся на один сезон
стать наставником дебютанта команды Лэнса Стролла.
Финский
гонщик за свою карьеру выступал только за «Уильямс», дебютировав в «Больших
призах» в 2013 году. С тех пор Валттери девять раз поднимался на подиум.
Минувший сезон он завершил на восьмой строчке личного зачета.
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