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Эден Азар: Два года назад «Челси» уступил «Тоттенхэму» в гостях, а завершили сезон в ранге чемпионов

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился ожиданиями на текущий сезон, отметив, что поражение в лондонском дерби от «Тоттенхэма» не повлияло на атмосферу в команде.

«У нас хорошая система игры, мои партнеры успешно справляются со своей работой. В этом сезоне каждый футболист в команде демонстрирует высочайший уровень игры, если не считать матч с «Тоттенхэмом», но мы не можем побеждать во всех матчах.

Нам нравится играть с новой схемой. У нас нет поводов расстраиваться после поражения от «Тоттенхэма», потому что футбол так устроен, что ты не можешь выигрывать каждый матч. Два года назад мы уступили на их поле со счетом 3:5, а завершили сезон в ранге чемпионов. Поэтому, надеюсь, в нынешнем сезоне произойдет то же самое. Посмотрим. Нам предстоит провести еще много матчей, но мы готовы к борьбе», – приводит слова Азара официальный сайт «синих».

Напомним, подопечные Антонио Конте уступили «Тоттенхэму» в 20-м туре АПЛ со счетом 0:2.

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