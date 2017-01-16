«Уильямс» подтвердил возвращение Массы в «Формулу-1»

«Уильямс» объявил о возвращении в команду бразильца Фелипе Массы, который завершил карьеру по окончании минувшего сезона.

35-летний гонщик согласился на один сезон стать наставником дебютанта сезона Лэнса Стролла, придя в команду на смену Валтери Боттасу, который перешел в «Мерседес».

«Я очень рад своему возвращению в «Уильямс». Я всегда говорил, что хочу выступить в сезоне 2017 года. Когда «Уильямс» вышли на меня с предложением о возвращении, я решил, что это правильный выбор. Кроме того, мой выбор одобрила огромное количество болельщиков.

Хочу пожелать Боттасу всего наилучшего в «Мерседесе», - сказал Масса.

Напомним, по итогам минувшего сезона Масса набрал 53 очка и расположился на 11-й строчке личного зачета пилотов.