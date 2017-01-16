«Уильямс» подтвердил возвращение Массы в «Формулу-1»
«Уильямс» объявил о возвращении в команду бразильца
Фелипе Массы, который завершил карьеру по окончании минувшего сезона.
35-летний
гонщик согласился на один сезон стать наставником дебютанта сезона Лэнса
Стролла, придя в команду на смену Валтери Боттасу, который перешел в «Мерседес».
«Я
очень рад своему возвращению в «Уильямс». Я всегда говорил, что хочу выступить
в сезоне 2017 года. Когда «Уильямс» вышли на меня с предложением о возвращении,
я решил, что это правильный выбор. Кроме того, мой выбор одобрила огромное количество
болельщиков.
Хочу
пожелать Боттасу всего наилучшего в «Мерседесе», - сказал Масса.
Напомним, по итогам
минувшего сезона Масса набрал 53 очка и расположился на 11-й строчке личного
зачета пилотов.
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