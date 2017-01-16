Диего Коста на выходных тренировался отдельно от команды

Форвард «Челси» Диего Коста в субботу и воскресенье тренировался отдельно от своих партнеров. Решение по его будущему пока не принято.

Как сообщает ESPN, Косте предстоит пройти медобследование, после чего главный тренер «Челси» Антонио Конте примет решение, вернется ли нападающий к тренировкам вместе со своими партнерами.

Напомним, Коста пропустил матч против «Лестера» в чемпионате Англии (3:0). Ранее СМИ сообщали, что футболист не сыграл из-за конфликта с Конте. По информации Sky Sports, испанский форвард на тренировке устроил перебранку с тренерами «синих» по физподготовке. Конте активно вмешался в разговор, порекомендовав Диего убираться в Китай. Сам же тренер утверждал, что испанский нападающий получил травму.

28-летний форвард перешел в лондонскую команду летом 2014 года за 38 миллионов евро. Портал transfermarkt.de в настоящее время оценивает футболиста в 45 миллионов евро. За «Челси» Коста сыграл 99 матчей, в которых забил 50 мячей и отдал 21 голевую передачу.



