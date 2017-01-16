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Данни: Очень рад, что вернулся. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно больше

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Данни поделился впечатлениями от своего выхода на поле впервые за девять месяцев и контрольного матча против «Чанчунь Ятай» (5:2).

– Очень рад, что вернулся. Это мой первый матч после травмы, я долго не играл. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно больше. Очень важно, что мы сегодня добились победы.

– Кришито сразу отдал вам капитанскую повязку. Приятно?
– Да, конечно. Миммо знает, что он мой капитан тоже. Он мой брат и это красивый жест.

Не ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцам

– Вы без сомнений били по воротам. Психологически уже полностью раскрепостились?
– Немного – это все-таки первый контактный матч. Я долго тренировался, чтобы выйти на поле. Начинаю с малого – 15, 20 минут. Нужно, конечно, больше. Но с каждым днем чувствую себя лучше.

– В первом тайме вы уступили со счетом 0:2, второй – выиграли со счетом 5:0. Как так получилось?
– Это команда – в каждом из таймов играл «Зенит», поэтому нельзя делить матч пополам. Мы не проиграли первый тайм и не выиграли во втором – в матче победила вся команда, - приводит слова Данни официальный сайт «Зенита».

Напомним, в середине второго тайма матча с «Чанчунь Ятаем» (5:2) Сергея Зуйкова заменил Мигель Данни, который не появлялся на поле с апреля 2016 года из-за разрыва крестообразных связок.  

За китайский клуб отличились Анзур Исмаилов и Ченг Чанченг, у петербуржцев дубли оформили Жозе Маурисио и Артем Дзюба, еще один гол на счету Юрия Жиркова.

С первых минут состав петербуржцев выглядел следующим образом: Лунев, Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов, Хави Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, А. Кержаков, Кокорин. В перерыве встречи Мирча Луческу полностью обновил состав: Бабурин, Зуйков, Йованович, Кришито, Жирков, Маурисио, Цаллагов, Юсупов, Могилевец, Джорджевич, Дзюба. 

Тренировочный сбор «Зенита» в ОАЭ проходит С 11 по 22 января. 14 числа сине-бело-голубые сыграли вничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта (0:0). Следующие матчи подопечные Мирчи Луческу проведут с оманским «Сохаром» (17 января), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (19 и 20).  

Матч

Зенит - Чанчунь Ятай - 5:2 (0:2)

Голы

Исмаилов 15 (0:1). Чанченг 29 (0:2). Маурисио 51 (1:2). Маурисио 63 (2:2). Жирков 71 (3:2). Дзюба 77 (4:2). Дзюба 80 (5:2).

Состав

Зенит: Лунев (Бабурин, 46), Ломбертс (Кришито, 46), Нету (Йованович, 46), Анюков (Зуйков, 46, Данни, 69), Хави Гарсия (Могилевец, 46), Чернов (Жирков, 46), Шатов (Цаллагов, 46), Жулиано (Маурисио, 46), Эрнани (Юсупов, 46), Кокорин (Джорджевич, 46), Кержаков А. (Дзюба, 46)

Место и дата

16 января 16:00, Джебаль-Али, Текстовая трансляция

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