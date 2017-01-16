Данни: Очень рад, что вернулся. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно больше

Полузащитник «Зенита» Данни поделился впечатлениями от своего выхода на поле впервые за девять месяцев и контрольного матча против «Чанчунь Ятай» (5:2).

– Очень рад, что вернулся. Это мой первый матч после травмы, я долго не играл. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно больше. Очень важно, что мы сегодня добились победы.



– Кришито сразу отдал вам капитанскую повязку. Приятно?

– Да, конечно. Миммо знает, что он мой капитан тоже. Он мой брат и это красивый жест.

Не ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцам



– Вы без сомнений били по воротам. Психологически уже полностью раскрепостились?

– Немного – это все-таки первый контактный матч. Я долго тренировался, чтобы выйти на поле. Начинаю с малого – 15, 20 минут. Нужно, конечно, больше. Но с каждым днем чувствую себя лучше.



– В первом тайме вы уступили со счетом 0:2, второй – выиграли со счетом 5:0. Как так получилось?

– Это команда – в каждом из таймов играл «Зенит», поэтому нельзя делить матч пополам. Мы не проиграли первый тайм и не выиграли во втором – в матче победила вся команда, - приводит слова Данни официальный сайт «Зенита».

Напомним, в середине второго тайма матча с «Чанчунь Ятаем» (5:2) Сергея Зуйкова заменил Мигель Данни, который не появлялся на поле с апреля 2016 года из-за разрыва крестообразных связок.

За китайский клуб отличились Анзур Исмаилов и Ченг Чанченг, у петербуржцев дубли оформили Жозе Маурисио и Артем Дзюба, еще один гол на счету Юрия Жиркова.

С первых минут состав петербуржцев выглядел следующим образом: Лунев, Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов, Хави Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, А. Кержаков, Кокорин. В перерыве встречи Мирча Луческу полностью обновил состав: Бабурин, Зуйков, Йованович, Кришито, Жирков, Маурисио, Цаллагов, Юсупов, Могилевец, Джорджевич, Дзюба.

Тренировочный сбор «Зенита» в ОАЭ проходит С 11 по 22 января. 14 числа сине-бело-голубые сыграли вничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта (0:0). Следующие матчи подопечные Мирчи Луческу проведут с оманским «Сохаром» (17 января), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (19 и 20).