Министр: «Мордовия» начнет погашать долги перед игроками со следующей недели

Министр спорта Республики Мордовия Владимир Киреев, сообщил, что финансовая ситуация в «Мордовии» начинает выравниваться.

Напомним, что саранский клуб, покинувший по итогам прошлого сезона премьер-лигу, после 24 туров ФНЛ находится в зоне вылета. Комиссия РФС по лицензированию клубов в декабре запретила «Мордовии» регистрировать новых игроков из-за просроченных задолженностей.

«У «Мордовии» задача закрепиться в ФНЛ в первой десятке, и мы будем делать упор на местных футболистов, - цитирует Киреева «Р-Спорт». - Финансовая ситуация немного начинает выравниваться, мы со следующей недели начнем погашение долгов перед действующими футболистами».