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Тибо Куртуа: Отрыв в турнирной таблице мотивирует нас больше работать на тренировках

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа рассказал о состоянии своей команды, а также объяснил, почему форвард «синих» Диего Коста пропустил последнюю тренировку.

«Мы очень счастливы. Если ваша команда лидирует с отрывом в 7 очков, то, конечно, это помогает побеждать. К тому же, этот фактор мотивирует вас больше работать на тренировках. Сейчас настроение в команде хорошее, все игроки упорно занимаются работой над ошибками.

Коста? Диего не тренировался, поскольку такое решение принял тренерский штаб», – заявил Куртуа, слова которого приводит Goal.

На данный момент лондонский клуб занимает первое место в таблице АПЛ, набрав после 21-го тура 52 очка.

Ранее наставник «синих» Антонио Конте заявил, что Коста испытывает проблемы со спиной.

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