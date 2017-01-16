Мирча Луческу: Для нас Данни будет очень важным футболистом

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от контрольного матча против «Чанчунь Ятай» (5:2).

– Повторю еще раз то, что говорил вчера: это всего лишь тренировка.



Наверное, есть определенные выводы после такой игры, и у меня, и у футболистов. Поэтому мы и играем эти международные встречи на сборах, чтобы была амбиция, энтузиазм у нас, чего не хватало в первом тайме. Слишком расслаблены были, много индивидуальной и порой даже эгоистичной игры. Очень много ошибок допускали. Мы пропустили после того, как сами не забили свои голы в первом тайме. Фол, когда игрок спиной получает мяч, и это приводит в нашу штрафную сразу шесть соперников. И то же самое – Шатов, передача расслабленная, пошел сразу перехват.

Не ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцам



Во втором тайме таких моментов не было. Мы играли намного динамичнее, намного агрессивнее. Много комбинаций. Очень много комбинаций было из тех, которые мы моделировали последние два дня, вчера и сегодня. Естественно, что когда комбинации стали получаться после большого нашего преимущества во втором тайме, пришли и голы.



Хорошая игра Кришито придала уверенности всем футболистам, в том числе и в атаке. Все наши атаки начинались из обороны, из глубины. Я этим доволен сегодня. Сегодня мне понравился Цаллагов. Это игрок, который может помочь. Не буду других оценивать индивидуально, потому что это не было задачей этого. Если и делать какие-то выводы после матча, то это были совсем два разных отношения к первому тайму и ко второму.

Без большого желания изменить счет, как это было во втором тайме, в футбол нельзя играть. В первом тайме была очень статичная игра, которую легко читал соперник, мы допускали много ошибок и играли на каком-то инстинкте, а не на комбинациях, как это было во втором тайме. В перерыве мы об этом попросили. Любой из игроков, кто принимал мяч, сначала принимал, потом возился с ним, а во втором тайме мы очень быстро играли, в одно-два касания. Это приводило к тому, что мы легко вскрывали соперника. В целом, хорошая тренировка.

Данни: Очень рад, что вернулся. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно больше



Выход Данни? Было видно большое желание после большого периода, когда он не играл. У него есть, чему поучиться молодым игрокам – то, как он вышел на поле и то, какое поведение у него было за те 20 минут, которые он сыграл. Уверен, что для нас он будет очень важным футболистом. Главное, чтобы он был здоров и быстрее привел себя в порядок, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, в середине второго тайма матча с «Чанчунь Ятаем» (5:2) Сергея Зуйкова заменил Мигель Данни, который не появлялся на поле с апреля 2016 года из-за разрыва крестообразных связок.

За китайский клуб отличились Анзур Исмаилов и Ченг Чанченг, у петербуржцев дубли оформили Жозе Маурисио и Артем Дзюба, еще один гол на счету Юрия Жиркова.



С первых минут состав петербуржцев выглядел следующим образом: Лунев, Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов, Хави Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, А. Кержаков, Кокорин. В перерыве встречи Мирча Луческу полностью обновил состав: Бабурин, Зуйков, Йованович, Кришито, Жирков, Маурисио, Цаллагов, Юсупов, Могилевец, Джорджевич, Дзюба.

Тренировочный сбор «Зенита» в ОАЭ проходит С 11 по 22 января. 14 числа сине-бело-голубые сыграли вничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта (0:0). Следующие матчи подопечные Мирчи Луческу проведут с оманским «Сохаром» (17 января), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (19 и 20).