Бывший полузащитник ЦСКА Амир Натхо находится на просмотре в «Локомотиве», который сейчас проводит тренировочный сбор в Испании. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Амир прилетел на просмотр на тренировочный сбор «Локомотива», - сказал источник.

Напомним, Натхо перешел в ЦСКА летом 2015 года из испанской «Барселоны», заключив с российским клубом контракт на один сезон с возможностью продления еще на три года. По окончании сезона клуб решил не продлевать соглашение с игроком. В августе 2016 года полузащитник перешил в «Краснодар-2».

В сезоне-2015/16 Натхо сыграл 14 матчей в турнире молодежных команд, забив два мяча.





