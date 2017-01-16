«Медвешчак» может покинуть КХЛ и перейти в чемпионат Австрии

Хорватский «Медвешчак», выступающий в КХЛ, не исключает перехода в австрийскую лигу. Об этом сообщил Радко Вучинич, который является директором клуба по связям с общественностью.

«Как и каждый год с момента вступления в КХЛ, «Медвешчак» подал заявку и все необходимые гарантии для выполнения команды в EBEL и EBYSL (австрийской лиге и австрийской молодежной лиге). КХЛ является приоритетным вариантом для «Медвешчака», - цитирует Вучинича официальный сайт клуба.

Ранее хорватские СМИ сообщали, что «Медвешчак» может вернуться к выступлению в австрийской лиге, где он играл до 2013 года. Именно в этом году команда начала играть в КХЛ.