«Медвешчак» может покинуть КХЛ и перейти в чемпионат Австрии
Хорватский «Медвешчак», выступающий в КХЛ, не исключает перехода
в австрийскую лигу. Об этом сообщил Радко Вучинич, который
является директором клуба по связям с общественностью.
«Как и
каждый год с момента вступления в КХЛ, «Медвешчак» подал заявку и все
необходимые гарантии для выполнения команды в EBEL и EBYSL (австрийской лиге и
австрийской молодежной лиге). КХЛ является приоритетным вариантом для «Медвешчака»,
- цитирует Вучинича официальный сайт клуба.
Ранее хорватские СМИ
сообщали, что «Медвешчак» может вернуться к выступлению в австрийской лиге, где
он играл до 2013 года. Именно в этом году команда начала играть в КХЛ.
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