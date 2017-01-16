Алексис Санчес получит миллион евро штрафа и условный срок за неуплату налогов в Испании
Форвард лондонского «Арсенала»
Алексис Санчес сознался в налоговых нарушениях во время его выступления за «Барселону».
Футболист, вероятнее всего, получит серьезный штраф.
Как сообщает испанское
издание AS, футболист признался в случаях двух налоговых
нарушений в тот период, когда он проживал в Испании. Местные правоохранительные
органы допросили его с помощью видеоконференции.
Также сообщается, что футболиста не накажут тюремным сроком. Скорее всего, он будет осужден условно и заплатит серьезный штраф – около миллиона евро. 28-летний чилиец выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год. После этого он перешел в «Арсенал».
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