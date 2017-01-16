Форвард «Анжи» Боли продолжит карьеру в ОАЭ (фото)
Нападающий «Анжи» Янник Боли перейдет в «Аль-Айн», сообщает официальный твиттер клуба из ОАЭ.
29-летний ивуариец прошел медицинское обследование, в ближайшее время он подпишет с новой командой контракт.
В этом сезоне Боли в 11 матчах чемпионата России забил два мяча.
اجتاز يانيك بولي الفحص الطبي الذي خضع له صباح اليوم ومن المقرر أن يتم تقديم اللاعب لوسائل الإعلام بعد لحظات..#نادي_العين pic.twitter.com/Ym57qwKz8g— Al Ain FC (@alainfcae) 16 января 2017 г.
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