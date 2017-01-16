Поль Погба: Мог стать игроком «Барселоны» или «Реала», но я прислушался к своему сердцу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба объяснил, почему решил вернуться в «Манчестер Юнайтед», цвета которого он защищал с 2009 по 2012 гг.

«Перешел в этот клуб, потому что у меня есть определенные цели. Это большой вызов для меня. Я мог бы стать игроком «Барселоны» или мадридского «Реала», но я решил вернуться в Манчестер. Я просто сделал то, что подсказывало мне сердце.

Хочу выиграть трофеи с «Юнайтед», поскольку я никогда не выигрывал ничего с этим клубом. Всегда говорил себе, что когда-нибудь вернусь в этот клуб. Очень люблю это место, и у меня остались здесь неоконченные дела. Перешел в «Ювентус», потому что мне нужно было играть.

Не думаю о деньгах, которые заплатил за меня «Юнайтед». Я пришел в эту команду, чтобы играть в футбол», – приводит слова француза Goal.

Напомним, Погба вернулся в английский клуб летом 2016 года за 105 млн евро.